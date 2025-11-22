Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

Municipality of Apokoronas
140
Municipality of Platanias
55
Municipality of Chania
52
La Canée
20
Montrer plus
9 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Almyrida, Grèce
Villa 5 chambres
Almyrida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 256 m²
Nombre d'étages 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Laisser une demande
NicoleNicole
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 184 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Malème, Grèce
Villa 3 chambres
Malème, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Nombre d'étages 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$1,45M
Laisser une demande
AuraAura

Types de propriétés en Chania Regional Unit

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Chania Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller