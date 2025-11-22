Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Chania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

Municipality of Apokoronas
140
Municipality of Platanias
55
Municipality of Chania
52
La Canée
20
Montrer plus
5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 184 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Laisser une demande
