Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 90 m², situé aux premier et deuxième étages d’un complex…
$308,838
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 75 m² à Nikiti, Sithonia (Chalcidique). Le premier nive…
$198,123
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Centrale, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller