  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Piscine

Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 90 m², situé aux premier et deuxième étages d’un complex…
$308,838
