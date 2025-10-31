Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec terrasse Studios à vendre en Attique, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Caractéristiques des propriétés en Attique, Grèce

