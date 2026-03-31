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Penthouses avec terrasse à vendre en Athènes, Grèce

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Penthouse 3 chambres dans Municipality of Athens, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Athens, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 116 m²
Nombre d'étages 7
New residence with a garden and a parking, Peristeri, Greece We offer luminous and function…
$470,819
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