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Mountain View Maisons de ville à vendre en Anavissos Municipal Unit, Grèce

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Maison de ville 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 290 m²
A vendre maisonnette de 290 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$247,949
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Anavissos Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
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