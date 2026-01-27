Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Région du Grand Accra
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Région du Grand Accra, Ghana

Accra
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
Montrer plus
148 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: SP183This property is a 6 bedroom house for sale in Spintex. The property comes…
$500,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Property ID: EL310This is a 4 bedroom 4 unit development in East Legon. The property feature…
$450,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans La, Ghana
Maison 4 chambres
La, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: LB050This lovely property is a 4 Bedroom self-compound house with 2 staff quart…
$1,30M
Laisser une demande
Sky Apartments
Maison 2 chambres dans Dome, Ghana
Maison 2 chambres
Dome, Ghana
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
PROPERTY ID: OSK055This property is a 2 bedroom duplex (all bedrooms upstairs) semi-detached…
$80,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Accra, Ghana
Maison 6 chambres
Accra, Ghana
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 3 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: DZ079This property is a collection of 3 Bedroom Townhouses and staff quarters i…
$550,000
Laisser une demande
Tekce
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: SP115This property has 2 main buildings on a 100” x 80” compound. The first sin…
$220,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 3 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: This property is a 3 bedroom detached townhouse located in the Airport Resident…
$2,300
Laisser une demande
Vienna Property
Maison 3 chambres dans Legon, Ghana
Maison 3 chambres
Legon, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: EL194This property is a 3 bedroom detached townhouse with a staff quarters perf…
$400,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Adenta Municipal District, Ghana
Maison 5 chambres
Adenta Municipal District, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: TR014This Luxurious property is a 5 Bedroom Furnished House Selling, Trasacco V…
$1,000,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID:AR057This property is an enclave of 14 executive fully detached town homes locat…
$4,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Maison 4 chambres
Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: OSK011This beautiful development is a 4 bedroom sizeable townhouse located in E…
$165,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: AH001This property is a 3 bedroom self-compound house with a 1 bedroom en-suite…
$330,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans La, Ghana
Maison 5 chambres
La, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: CS076This is a 4 bedroom house with 2 bedroom staff quarters for rent in Canton…
$4,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: LA024This development comprises of 3 and 4 bedroom self-compound house with 1 b…
$290,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: OSK220This property is a 4 bedroom home that was thoughtfully constructed and d…
$400,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans La, Ghana
Maison 4 chambres
La, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: AH011This development consists of 4 units of 4 bedrooms luxurious townhouse on …
$4,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: LA091This property is a gated community of 3 and 4 bedrooms terrace and semi-de…
$245,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: EL327This property is a 5 bedroom house for sale in East Legon. The building is…
$650,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EA020This upcoming development comprises of comprise of about 40 semi-detached …
$350,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
$550,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: AH017This is a 5 bedroom large modern house located in the Airport Hills Commun…
$4,500
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: WL016This property is a newly-built 5 bedroom self-compound house located in th…
$350,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: AD019This is a collection of 3,4 and 5 bedroom houses with boy’s quarters in a …
$250,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: SP240This is a single-storey 4 bedroom house selling at Spintex, Community 17. …
$200,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID:TRO47This house is a 3 bedroom house with 1 boy’s quarters located in Trasacco. …
$500,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Région du Grand Accra, Ghana

avec Piscine
Bon marché
Luxe
