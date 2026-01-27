Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Région du Grand Accra, Ghana

Accra
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
354 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Adenta Municipal District, Ghana
Maison 3 chambres
Adenta Municipal District, Ghana
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Sol 1/1
Bienvenue à The Sedina, une maison familiale conçue avec soin qui équilibre parfaitement con…
$320,000
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: SP183This property is a 6 bedroom house for sale in Spintex. The property comes…
$500,000
Maison dans Dzorwulu, Ghana
Maison
Dzorwulu, Ghana
$750,000
Maison 4 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 4 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$200,000
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Property ID: EL310This is a 4 bedroom 4 unit development in East Legon. The property feature…
$450,000
Maison 4 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 4 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 4
$130,000
Maison 6 chambres dans Accra, Ghana
Maison 6 chambres
Accra, Ghana
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
PROPERTY ID: ADJ040This property is a 6 Bedroom Mansion with 1 boy’s quarters tucked away in…
$800,000
Maison 6 chambres dans Accra, Ghana
Maison 6 chambres
Accra, Ghana
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
PROPERTY ID: EL315This is a single storey 6 bedroom house with a boys quarters located in Ea…
$450,000
Maison 4 chambres dans Legon, Ghana
Maison 4 chambres
Legon, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EL279This property is a 4 bedroom en-suite house for sale close to Trassaco in …
$450,000
Maison 4 chambres dans La, Ghana
Maison 4 chambres
La, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: LB050This lovely property is a 4 Bedroom self-compound house with 2 staff quart…
$1,30M
Maison 2 chambres dans Dome, Ghana
Maison 2 chambres
Dome, Ghana
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
PROPERTY ID: OSK055This property is a 2 bedroom duplex (all bedrooms upstairs) semi-detached…
$80,000
Maison 4 chambres dans Sakumono, Ghana
Maison 4 chambres
Sakumono, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: SP063This property is a newly built 4 bedroom townhouse located off the Spintex…
$350,000
Maison 6 chambres dans Accra, Ghana
Maison 6 chambres
Accra, Ghana
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
Maison 3 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 3 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: DZ079This property is a collection of 3 Bedroom Townhouses and staff quarters i…
$550,000
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EL476This property is a 4 Bedroom House for sale In East Legon. The property is…
$450,000
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Maison 5 chambres dans Legon, Ghana
Maison 5 chambres
Legon, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: EL077This newly built property is a 4 bedroom self-compound house with 1 bedroo…
$550,000
Maison 5 chambres dans Accra, Ghana
Maison 5 chambres
Accra, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
PROPERTY ID: SP115This property has 2 main buildings on a 100” x 80” compound. The first sin…
$220,000
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: SP221This is a 3 bedroom semi-detached house with 1 boy’s quarters selling in S…
$165,000
Maison 4 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 4 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$270,000
Maison 4 chambres dans Oyarifa, Ghana
Maison 4 chambres
Oyarifa, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: OSK061 This property is a 4-Bedroom single storey house selling at Oyarifa. The…
$220,000
Maison 3 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 3 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: This property is a 3 bedroom detached townhouse located in the Airport Resident…
$2,300
Maison 4 chambres dans Sakumono, Ghana
Maison 4 chambres
Sakumono, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: TM052This property is a 4 bedroom self-compound house with 1 bedroom boys quart…
$260,000
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: OSK105This property is a single storey 3 Bedroom Townhouse for sale at Dome. Th…
$170,000
Maison 3 chambres dans Legon, Ghana
Maison 3 chambres
Legon, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
PROPERTY ID: EL194This property is a 3 bedroom detached townhouse with a staff quarters perf…
$400,000
Maison 5 chambres dans Adenta Municipal District, Ghana
Maison 5 chambres
Adenta Municipal District, Ghana
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID: TR014This Luxurious property is a 5 Bedroom Furnished House Selling, Trasacco V…
$1,000,000
Maison 4 chambres dans Dzorwulu, Ghana
Maison 4 chambres
Dzorwulu, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$270,000
Maison 3 chambres dans Ga South Municipal District, Ghana
Maison 3 chambres
Ga South Municipal District, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Numéro de bien : OSK099 Cette propriété est une maison de 3 chambres à coucher en vente à We…
$280,000
Maison 3 chambres dans Accra, Ghana
Maison 3 chambres
Accra, Ghana
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Maison 4 chambres dans Accra, Ghana
Maison 4 chambres
Accra, Ghana
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
PROPERTY ID:AR057This property is an enclave of 14 executive fully detached town homes locat…
$4,000
Caractéristiques des propriétés en Région du Grand Accra, Ghana

