  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Selters
  4. Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Selters, Allemagne
depuis
$1,36M
;
4 1
Laisser une demande
ID: 33133
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Allemagne
  • État
    Hesse
  • Région
    Wetteraukreis
  • Village
    Selters

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch

OBJECTIFS
Sur le mont 6
63697 Ortenberg Selters
Allemagne

PROJETS
Ce projet s'adresse aux investisseurs nationaux et internationaux qui souhaitent investir en Allemagne à long terme et obtenir un revenu locatif stable
Les investisseurs internationaux ont la possibilité de demander un permis de séjour légal en Allemagne grâce à cet investissement immobilier
Une garantie pour le permis de séjour n'est pas expressément accordée car cela dépend des autorités compétentes.
L'accompagnement d'avocats d'affaires expérimentés Notar et avocat est inclus dans le service complet

SITUATION ET STANDORIES
Ortenberg Selters est un emplacement central et convoité avec une valeur élevée
L'établissement est à environ 1 6 km du centre-ville
Environ 5 kilomètres de Büdingen et Altenstadt
Très bon raccordement autoroutier
Francfort-sur-le-Main et Gießen rapidement accessibles
Vieux bâtiments historiques dans l'environnement forte demande de nouveaux bâtiments modernes
Air pur beaucoup vert court sentiers pour les écoles maternelles Médecins Shopping Cafés Equipements sportifs Piscine extérieure et installations culturelles

PRINCIPES ET PRINCIPES
Taille du terrain approx. 324 mètres carrés
Emplacement central à Ortenberg Selters
Zone mixte possible Commercial au rez-de-chaussée facultatif
Très forte demande d'appartements modernes

PLANTES
Le bâtiment actuel est en construction.
Pré-demande est faite pour les investisseurs
Le permis de construire n'est pas encore disponible
Des écarts dans le cadre du permis de construire ultérieur sont possibles et sont compensés par le prix du mètre carré

PROTECTION
Maison multifamiliale avec un total de 4 logements
2 maisons jumelées chacune 2 appartements par moitié
Surface habitable par unité env. 62 mètres carrés
En option appartement grenier après construction Novelle 2025 n'est pas inclus dans le calcul de base
Aucune construction de cave requise
Pas d'escalier nécessaire
Planification rentable et optimisée par secteur

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT
Conception économe en énergie selon la norme actuelle
Pompe à chaleur
Système solaire sur le toit
Isolation et joints de haute qualité
Fenêtres modernes avec plusieurs vitrages

MOYENS ET TERRES
Superficie totale 4 × 62 m2 = 248 m2
Location froide moyenne 17 Euro par mètre carré

Appartements
248 m2 × 17 € = 4,216 € par mois
Locations annuelles appartements 4.216 € × 12 = 50.592 €

Stationnement
5 emplacements × 50 € par mois = 250 € par mois
Revenu annuel de location Parking 250 € × 12 = 3000 €

Total des produits par an 50.592 € + 3000 € = 53.592 €

NUMÉROS FINANCIERS
Prix fixe clé en main 4 500 € par mètre carré de surface habitable
Inclut le permis de démolition de propriété planification construction conception technologie thermopompe panneaux solaires scelle tous A à Z

Volume total des investissements 1,116,000 €
Rendement brut 53.592 € ÷ 1.116.000 € ÷8,8 %
Valeur marchande estimée après achèvement approx. 1,320.000 €
L'investisseur peut vendre des unités individuellement ou complètement
Prix de vente par m2 après achèvement 5,500 €

PLAN DE PAIEMENT
Paiement par progression
Pas de rétention de capital inutile

1 Acquisition de terrains et inscription au registre foncier
2 démolition et développement
3 Construction brute de planchers
4 enveloppes de toit et de bâtiment
5 Conception et technologie d'intérieur
6 taux de fermeture 5 pour cent en main

SERVICE COMPLET POUR L'INVESTISSEMENT
Gestion de projet par ISB Global Bauträger
Architectes et concepteurs
Soutien des avocats d'affaires
Notaire et accompagnement juridique
Gestion de la maison et soins aux locataires sur demande

AVIS JURIDIQUE
Toutes les informations sont basées sur l'état actuel de la planification
Des changements sont possibles par les autorités
Tous les chiffres représentent les calculs et ne sont pas contraignants
Cette Exposé n'est pas une offre contractuelle
Tous les services et services sont fournis selon les souhaits des investisseurs
Le permis de séjour des investisseurs internationaux est autorisé après contrôle légal
Toutes les données sont soigneusement étudiées mais sans garantie

Localisation sur la carte

Selters, Allemagne
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel ...
Hausen, Allemagne
depuis
$808,541
T.V.A.
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Allemagne
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Allemagne
depuis
$1,36M
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Allemagne
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNED'AUTRES FAMILLES EN LAGE CENTRALOBJECTIFSSur le mont 663697 Ortenberg SeltersAllemagnePROJETSCe projet s'adresse aux investisseurs nationaux et internationaux qui souhaitent investir en Allemagne à long terme et obtenir un revenu lo…
Agence
Laisser une demande
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Afficher tout Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Allemagne
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
1 objet immobilier 1
A vendre est un nouveau bâtiment DHH dans une rue tranquille de Pirmasens.Quels sont les fournisseurs à Pirmasens ?Deutsche Telekom, O2 et Vodafon Kabel Deutschland sont actifs à Pirmasens, Rheinland-Pfalz. Chacun de ces fournisseurs a sa propre gamme de services avec des tarifs différents. …
Agence
ELBUS GmbH
Laisser une demande
Quartier résidentiel ...
Quartier résidentiel ...
Quartier résidentiel ...
Quartier résidentiel ...
Hausen, Allemagne
depuis
$808,541
T.V.A.
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
text
Agence
50 Lemons
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Visa pour le Canada : comment l'obtenir, combien il coûte et quels sont les documents nécessaires
07.08.2024
Visa pour le Canada : comment l'obtenir, combien il coûte et quels sont les documents nécessaires
Expérience personnelle d’achat d’une maison en Allemagne
01.08.2024
Expérience personnelle d’achat d’une maison en Allemagne
Afficher toutes les publications