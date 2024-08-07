Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

OBJECTIFS
Sur le mont 6
63697 Ortenberg Selters
Allemagne
PROJETS
Ce projet s'adresse aux investisseurs nationaux et internationaux qui souhaitent investir en Allemagne à long terme et obtenir un revenu locatif stable
Les investisseurs internationaux ont la possibilité de demander un permis de séjour légal en Allemagne grâce à cet investissement immobilier
Une garantie pour le permis de séjour n'est pas expressément accordée car cela dépend des autorités compétentes.
L'accompagnement d'avocats d'affaires expérimentés Notar et avocat est inclus dans le service complet
SITUATION ET STANDORIES
Ortenberg Selters est un emplacement central et convoité avec une valeur élevée
L'établissement est à environ 1 6 km du centre-ville
Environ 5 kilomètres de Büdingen et Altenstadt
Très bon raccordement autoroutier
Francfort-sur-le-Main et Gießen rapidement accessibles
Vieux bâtiments historiques dans l'environnement forte demande de nouveaux bâtiments modernes
Air pur beaucoup vert court sentiers pour les écoles maternelles Médecins Shopping Cafés Equipements sportifs Piscine extérieure et installations culturelles
PRINCIPES ET PRINCIPES
Taille du terrain approx. 324 mètres carrés
Emplacement central à Ortenberg Selters
Zone mixte possible Commercial au rez-de-chaussée facultatif
Très forte demande d'appartements modernes
PLANTES
Le bâtiment actuel est en construction.
Pré-demande est faite pour les investisseurs
Le permis de construire n'est pas encore disponible
Des écarts dans le cadre du permis de construire ultérieur sont possibles et sont compensés par le prix du mètre carré
PROTECTION
Maison multifamiliale avec un total de 4 logements
2 maisons jumelées chacune 2 appartements par moitié
Surface habitable par unité env. 62 mètres carrés
En option appartement grenier après construction Novelle 2025 n'est pas inclus dans le calcul de base
Aucune construction de cave requise
Pas d'escalier nécessaire
Planification rentable et optimisée par secteur
TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT
Conception économe en énergie selon la norme actuelle
Pompe à chaleur
Système solaire sur le toit
Isolation et joints de haute qualité
Fenêtres modernes avec plusieurs vitrages
MOYENS ET TERRES
Superficie totale 4 × 62 m2 = 248 m2
Location froide moyenne 17 Euro par mètre carré
Appartements
248 m2 × 17 € = 4,216 € par mois
Locations annuelles appartements 4.216 € × 12 = 50.592 €
Stationnement
5 emplacements × 50 € par mois = 250 € par mois
Revenu annuel de location Parking 250 € × 12 = 3000 €
Total des produits par an 50.592 € + 3000 € = 53.592 €
NUMÉROS FINANCIERS
Prix fixe clé en main 4 500 € par mètre carré de surface habitable
Inclut le permis de démolition de propriété planification construction conception technologie thermopompe panneaux solaires scelle tous A à Z
Volume total des investissements 1,116,000 €
Rendement brut 53.592 € ÷ 1.116.000 € ÷8,8 %
Valeur marchande estimée après achèvement approx. 1,320.000 €
L'investisseur peut vendre des unités individuellement ou complètement
Prix de vente par m2 après achèvement 5,500 €
PLAN DE PAIEMENT
Paiement par progression
Pas de rétention de capital inutile
1 Acquisition de terrains et inscription au registre foncier
2 démolition et développement
3 Construction brute de planchers
4 enveloppes de toit et de bâtiment
5 Conception et technologie d'intérieur
6 taux de fermeture 5 pour cent en main
SERVICE COMPLET POUR L'INVESTISSEMENT
Gestion de projet par ISB Global Bauträger
Architectes et concepteurs
Soutien des avocats d'affaires
Notaire et accompagnement juridique
Gestion de la maison et soins aux locataires sur demande
AVIS JURIDIQUE
Toutes les informations sont basées sur l'état actuel de la planification
Des changements sont possibles par les autorités
Tous les chiffres représentent les calculs et ne sont pas contraignants
Cette Exposé n'est pas une offre contractuelle
Tous les services et services sont fournis selon les souhaits des investisseurs
Le permis de séjour des investisseurs internationaux est autorisé après contrôle légal
Toutes les données sont soigneusement étudiées mais sans garantie