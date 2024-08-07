Complexe résidentiel MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

OBJECTIFS

Sur le mont 6

63697 Ortenberg Selters

Allemagne

PROJETS

Ce projet s'adresse aux investisseurs nationaux et internationaux qui souhaitent investir en Allemagne à long terme et obtenir un revenu locatif stable

Les investisseurs internationaux ont la possibilité de demander un permis de séjour légal en Allemagne grâce à cet investissement immobilier

Une garantie pour le permis de séjour n'est pas expressément accordée car cela dépend des autorités compétentes.

L'accompagnement d'avocats d'affaires expérimentés Notar et avocat est inclus dans le service complet

SITUATION ET STANDORIES

Ortenberg Selters est un emplacement central et convoité avec une valeur élevée

L'établissement est à environ 1 6 km du centre-ville

Environ 5 kilomètres de Büdingen et Altenstadt

Très bon raccordement autoroutier

Francfort-sur-le-Main et Gießen rapidement accessibles

Vieux bâtiments historiques dans l'environnement forte demande de nouveaux bâtiments modernes

Air pur beaucoup vert court sentiers pour les écoles maternelles Médecins Shopping Cafés Equipements sportifs Piscine extérieure et installations culturelles

PRINCIPES ET PRINCIPES

Taille du terrain approx. 324 mètres carrés

Emplacement central à Ortenberg Selters

Zone mixte possible Commercial au rez-de-chaussée facultatif

Très forte demande d'appartements modernes

PLANTES

Le bâtiment actuel est en construction.

Pré-demande est faite pour les investisseurs

Le permis de construire n'est pas encore disponible

Des écarts dans le cadre du permis de construire ultérieur sont possibles et sont compensés par le prix du mètre carré

PROTECTION

Maison multifamiliale avec un total de 4 logements

2 maisons jumelées chacune 2 appartements par moitié

Surface habitable par unité env. 62 mètres carrés

En option appartement grenier après construction Novelle 2025 n'est pas inclus dans le calcul de base

Aucune construction de cave requise

Pas d'escalier nécessaire

Planification rentable et optimisée par secteur

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

Conception économe en énergie selon la norme actuelle

Pompe à chaleur

Système solaire sur le toit

Isolation et joints de haute qualité

Fenêtres modernes avec plusieurs vitrages

MOYENS ET TERRES

Superficie totale 4 × 62 m2 = 248 m2

Location froide moyenne 17 Euro par mètre carré

Appartements

248 m2 × 17 € = 4,216 € par mois

Locations annuelles appartements 4.216 € × 12 = 50.592 €

Stationnement

5 emplacements × 50 € par mois = 250 € par mois

Revenu annuel de location Parking 250 € × 12 = 3000 €

Total des produits par an 50.592 € + 3000 € = 53.592 €

NUMÉROS FINANCIERS

Prix fixe clé en main 4 500 € par mètre carré de surface habitable

Inclut le permis de démolition de propriété planification construction conception technologie thermopompe panneaux solaires scelle tous A à Z

Volume total des investissements 1,116,000 €

Rendement brut 53.592 € ÷ 1.116.000 € ÷8,8 %

Valeur marchande estimée après achèvement approx. 1,320.000 €

L'investisseur peut vendre des unités individuellement ou complètement

Prix de vente par m2 après achèvement 5,500 €

PLAN DE PAIEMENT

Paiement par progression

Pas de rétention de capital inutile

1 Acquisition de terrains et inscription au registre foncier

2 démolition et développement

3 Construction brute de planchers

4 enveloppes de toit et de bâtiment

5 Conception et technologie d'intérieur

6 taux de fermeture 5 pour cent en main

SERVICE COMPLET POUR L'INVESTISSEMENT

Gestion de projet par ISB Global Bauträger

Architectes et concepteurs

Soutien des avocats d'affaires

Notaire et accompagnement juridique

Gestion de la maison et soins aux locataires sur demande

AVIS JURIDIQUE

Toutes les informations sont basées sur l'état actuel de la planification

Des changements sont possibles par les autorités

Tous les chiffres représentent les calculs et ne sont pas contraignants

Cette Exposé n'est pas une offre contractuelle

Tous les services et services sont fournis selon les souhaits des investisseurs

Le permis de séjour des investisseurs internationaux est autorisé après contrôle légal

Toutes les données sont soigneusement étudiées mais sans garantie