  2. Géorgie
  3. Kobuleti Municipality
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Kobuleti Municipality, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Chakvi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/4
Unique accommodation for the whole family will give you unforgettable memories. Five-star co…
$650
par mois
Appartement 2 chambres dans Kobuleti, Géorgie
Appartement 2 chambres
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 2/2
Gîte confortable de deux étages à Kobuleti, à quelques minutes à pied de la mer. Chambres sp…
$550
par mois
