Georgia Citizenship by investment

À propos du programme d'immigration

La Géorgie, un pays connu pour sa riche histoire, ses paysages à couper le souffle et son atmosphère accueillante, offre une opportunité unique à ceux qui recherchent une seconde citoyenneté. Selon une disposition spéciale, le Président de la Géorgie a le pouvoir d'accorder la citoyenneté aux personnes qui ont réalisé des investissements importants dans le pays ou apporté une contribution significative à son développement. Cette initiative contribue non seulement à attirer les investissements, mais reconnaît également les précieuses contributions des individus au progrès et à la prospérité de la Géorgie.

Le processus d'obtention d'une seconde citoyenneté en Géorgie sur la base d'un décret présidentiel vise à attirer des individus qui sont prêts à investir dans l’économie du pays ou à contribuer à son développement socio-économique. Cela peut prendre de nombreuses formes, notamment investir dans des entreprises, des projets d'infrastructure ou des efforts philanthropiques qui profitent au peuple géorgien et à la société dans son ensemble.

Contrairement à d'autres programmes de citoyenneté par investissement, qui peuvent avoir des exigences strictes ou des délais de traitement longs, le programme géorgien propose une approche personnalisée. Chaque cas est examiné selon ses mérites, et les personnes qui démontrent un véritable engagement envers la croissance et le développement de la Géorgie reçoivent une attention particulière.

En outre, le programme de deuxième citoyenneté de la Géorgie offre un certain nombre d'avantages aux candidats retenus. La citoyenneté géorgienne donne le droit de vivre, de travailler et d'étudier dans le pays, ainsi que d'accéder à divers services et avantages sociaux. Les citoyens bénéficient également d'un accès sans visa à 130 pays, y compris Schengen, ou d'un visa à l'arrivée dans de nombreux pays du monde, élargissant ainsi leur mobilité et leurs opportunités à l'échelle mondiale.

En outre, l'environnement favorable aux affaires de la Géorgie et ses faibles taux d'imposition en font une destination attrayante pour les investisseurs et les entrepreneurs. Grâce à son emplacement stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Asie, la Géorgie constitue une porte d’entrée vers des marchés et des opportunités lucratifs. Que ce soit dans le tourisme, l'agriculture, l'immobilier ou la technologie, la Géorgie offre de nombreuses opportunités de croissance et de réussite.

Le programme de deuxième citoyenneté de la Géorgie offre une voie vers la citoyenneté aux personnes qui ont effectué des investissements ou des contributions importantes dans le pays. En reconnaissant et en récompensant leurs efforts, la Géorgie cherche à attirer les talents, les capitaux et l'expertise qui alimenteront son progrès et sa prospérité dans les années à venir. Que vous soyez investisseur, philanthrope ou visionnaire, Georgia vous invite à faire partie de sa communauté dynamique et dynamique.