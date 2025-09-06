Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de villas en Batoumi, Géorgie

1 propriété total trouvé
Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi. dans Batoumi, Géorgie
Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi.
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 750 m²
Nombre d'étages 2
La maison est entièrement meublée avec des meubles modernes, équipée d'appareils neufs et n'…
$2,500
par mois
