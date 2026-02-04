  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Serrekunda
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Division de West Coast
1
Brikama
1
Kombo NorthSaint Mary
1
Kanifing
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble The Platinum Tower
Immeuble The Platinum Tower
Immeuble The Platinum Tower
Immeuble The Platinum Tower
Immeuble The Platinum Tower
Afficher tout Immeuble The Platinum Tower
Immeuble The Platinum Tower
Serrekunda, Gambie
depuis
$105,262
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 11
Studios et appartements 2 & 3 chambres entièrement meublés Experience Luxury Oceanfront Living at Platinum Tower in Cape Point. Bienvenue à Platinum Tower – La Gambie Premier développement de luxe parfaitement positionné dans le prestigieux quartier Capepoint de Bakau. Cette merveille de 1…
Agence
GamRealty
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller