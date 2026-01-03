  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Division de West Coast
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Brikama
1
Kombo NorthSaint Mary
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Afficher tout Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambie
depuis
$114,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Appartements de luxe à vendre Le Hub – Vivre de luxe au cœur de Senegambia Prix à partir de 114 000 $ pour un appartement d'une chambre Découvrez un nouveau niveau de vie au Hub, un complexe d'appartements de luxe exceptionnel situé dans le coeur vibrant de la célèbre bande de Senegambia. …
Agence
GamRealty
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller