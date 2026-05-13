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Châteaux à vendre en Nice, France

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Château 10 chambres dans Nice, France
Château 10 chambres
Nice, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
CHâteau des TempliersUne forteresse légendaire entre histoire, mystère et luxeCôte d'Azur, F…
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