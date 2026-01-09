Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. La Roche-sur-Yon
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en La Roche-sur-Yon, France

1 propriété total trouvé
Château 7 chambres dans Impasse des Bouils, France
Château 7 chambres
Impasse des Bouils, France
Nombre de pièces 15
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 250 m²
Château historique du XVIIIème siècle - un domaine exceptionnel en excellent étatEntre Nante…
$4,92M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en La Roche-sur-Yon, France

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller