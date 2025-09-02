Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Realting.com
  2. France
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Garage

Appartements avec garage à vendre en France

Cannes
44
Bordeaux
776
Antibes
95
France métropolitaine
11749
15 propriétés total trouvé
Appartement dans Nice, France
Appartement
Nice, France
Surface 110 m²
A unique opportunity is proposed to become the owner of an exquisite apartment with a magnif…
$707,708
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Beausoleil, France
Appartement 2 chambres
Beausoleil, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/6
In the heart of the elite Beans quarter, next to Monaco and Monte Carlo. All apartments with…
$517,449
Développeur
Premiumazur
Langues
Русский, Français
Appartement 4 chambres dans Cannes, France
Appartement 4 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Sol 8/9
Appartement dans une résidence de standing neuve, 122 m2 terrasse. Avec ses 3 bâtiments et s…
$1,32M
Agence
ADRIONIKA CONSULTING
Langues
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Nice, France
Appartement 2 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 85 m²
Sol 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
Appartement 3 chambres dans Nice, France
Appartement 3 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 126 m²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04M
Appartement 2 chambres dans Cannes, France
Appartement 2 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 4/7
Elegant residence surrounded by a garden, 10 minutes from the sea and the Croisette embankme…
$387,092
Développeur
Premiumazur
Langues
Русский, Français
Condo 4 chambres dans Beausoleil, France
Condo 4 chambres
Beausoleil, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Sol 4/6
Découvrez une nouvelle adresse de prestige à Beausoleil, ville très recherchée de la Côte d'…
$2,05M
Agence
ADRIONIKA CONSULTING
Langues
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Cannes, France
Appartement 2 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 176 m²
Sol 5/5
Appartement 3 pièces après rénovation. Résidence avec piscine, tennis et concierge. Appartem…
$1,14M
Développeur
Premiumazur
Langues
Русский, Français
Appartement 2 chambres dans Nice, France
Appartement 2 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 109 m²
Sol 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93M
Appartement 2 chambres dans Beausoleil, France
Appartement 2 chambres
Beausoleil, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 3/7
Near and quot; gold and quot; Monaco neighborhood. Monte Carlo is a 10-minute walk away, to …
$477,646
Développeur
Premiumazur
Langues
Русский, Français
Appartement dans Nice, France
Appartement
Nice, France
Surface 154 m²
Apartments in the prestigious residence of the Mont Boron quarter are the perfect combinatio…
$919,503
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement 1 chambre dans Lyon, France
Appartement 1 chambre
Lyon, France
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/4
APPARTEMENT PROCHE de la date limite de LIVRAISON, déjà en 2025 🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (…
$343,920
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Appartement 1 chambre dans Paris, France
Appartement 1 chambre
Paris, France
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 2/4
Appartement à 15 min. de Paris.                                                             …
$470,728
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Nice, France
Appartement 2 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Surface 112 m²
Sol 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00M
Appartement 1 chambre dans Lyon, France
Appartement 1 chambre
Lyon, France
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/5
APPARTEMENTS AVEC ACCÈS AU JARDIN!  🌿 LE CALISTÉ-CALME ET COMMODITÉ PRÈS DE LYON 🏙️ 📍 58…
$282,829
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
