  2. Finlande
  3. Ruokolahti
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ruokolahti, Finlande

Mainland Finland
5
Uusimaa
3
Porvoo sub region
3
Porvoo
3
Village de chalets Amazing land plot with luxury specious villa
Ruokolahti, Finlande
depuis
$59,774
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Terrain incroyable avec villa de luxe spécieuse à construire personnalisé aux préférences du clientUne des rares occasions d'exaptation. Situé sur le légendaire SAIMA LAKE (plus grand lac en Finlande) avec plage privée et quai d'amarrage privé pour les yachtsSitué dans la baie du lac avec vu…
Développeur
StroiFin
Laisser une demande
Villa New directly on Saimaa beach
Ruokolahti, Finlande
depuis
$59,774
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Nous construisons de nouvelles villas et choisissons un terrain directement sur le lac Saimaa pour nager et avoir une jetée pour le propre bateau.Les parcelles sont de 1100-2500m3Ici nous pouvons construire n'importe quelle maison dans la limite jusqu'à 250m2-300m 2Nous avons dans notre port…
Développeur
StroiFin
Laisser une demande
