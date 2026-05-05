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Maisons neuves en Mainland Finland, Finlande

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Village de chalets Amazing land plot with luxury specious villa
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Village de chalets Amazing land plot with luxury specious villa
Village de chalets Amazing land plot with luxury specious villa
Ruokolahti, Finlande
depuis
$59,774
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Terrain incroyable avec villa de luxe spécieuse à construire personnalisé aux préférences du clientUne des rares occasions d'exaptation. Situé sur le légendaire SAIMA LAKE (plus grand lac en Finlande) avec plage privée et quai d'amarrage privé pour les yachtsSitué dans la baie du lac avec vu…
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StroiFin
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Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$475,472
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Individual villa with a unique design, made in the Scandinavian style: - Close to the lively Helsinki and international air traffic ( just 50km ) - And parallel on the shores of the Gulf of Finland, surrounded by forests and lakes  To the beach ( Gulf of Finland ) - 500 m  Helsin…
Développeur
StroiFin
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Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$475,472
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Nouvel investissement, construction sur le point de commencer. Prix avantageux.  Un seul terrain, étonnant et unique, avec une villa de luxe spacieuse à construire, personnalisée selon les préférences du client Nous sommes une entreprise de construction Invest-Finland.fi en Finlande depuis 2007.
Développeur
StroiFin
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MerahaMeraha
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Ruokolahti, Finlande
depuis
$59,774
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Nous construisons de nouvelles villas et choisissons un terrain directement sur le lac Saimaa pour nager et avoir une jetée pour le propre bateau.Les parcelles sont de 1100-2500m3Ici nous pouvons construire n'importe quelle maison dans la limite jusqu'à 250m2-300m 2Nous avons dans notre port…
Développeur
StroiFin
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Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Afficher tout Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$268,981
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 99 m²
2 objets immobiliers 2
New project designed in Scandinavian style dedicated for investors who want to bу close to vibrant Helsinki and to international flight connections (Helsinki hub) And parallel want to be in a most natural, clean and picturesque place Consist of 10 houses – individual villas and semidetac…
Développeur
StroiFin
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