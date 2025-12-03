  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Porvoo
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Porvoo, Finlande

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Afficher tout Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$268,981
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 99 m²
2 objets immobiliers 2
New project designed in Scandinavian style dedicated for investors who want to bу close to vibrant Helsinki and to international flight connections (Helsinki hub) And parallel want to be in a most natural, clean and picturesque place Consist of 10 houses – individual villas and semidetac…
Développeur
StroiFin
Laisser une demande
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$475,472
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Individual villa with a unique design, made in the Scandinavian style: - Close to the lively Helsinki and international air traffic ( just 50km ) - And parallel on the shores of the Gulf of Finland, surrounded by forests and lakes  To the beach ( Gulf of Finland ) - 500 m  Helsin…
Développeur
StroiFin
Laisser une demande
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Finlande
depuis
$475,472
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Nouvel investissement, construction sur le point de commencer. Prix avantageux.  Un seul terrain, étonnant et unique, avec une villa de luxe spacieuse à construire, personnalisée selon les préférences du client Nous sommes une entreprise de construction Invest-Finland.fi en Finlande depuis 2007.
Développeur
StroiFin
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Sur la carte
Realting.com
Aller