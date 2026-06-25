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Maisons de ville à vendre en Pirkanmaa, Finlande

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Tampere
3
Tampere sub region
9
Southern Pirkanmaa
4
Valkeakoski
4
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13 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Kangasala, Finlande
Maison de ville
Kangasala, Finlande
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Maison de ville dans Ylojarvi, Finlande
Maison de ville
Ylojarvi, Finlande
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Maison de ville dans Karjenniemi, Finlande
Maison de ville
Karjenniemi, Finlande
$126,600
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Maison de ville dans Tampere sub region, Finlande
Maison de ville
Tampere sub region, Finlande
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Maison de ville dans Ylojarvi, Finlande
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Ylojarvi, Finlande
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Maison de ville dans Valkeakoski, Finlande
Maison de ville
Valkeakoski, Finlande
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Maison de ville dans Viuha, Finlande
Maison de ville
Viuha, Finlande
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Maison de ville dans Onkkaala, Finlande
Maison de ville
Onkkaala, Finlande
Bienvenue à visiter cette spacieuse et atmosphérique maison en terrasse sur le Takojanpolu c…
$132,988
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Maison de ville dans Pirkkala, Finlande
Maison de ville
Pirkkala, Finlande
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Maison de ville dans Tampere sub region, Finlande
Maison de ville
Tampere sub region, Finlande
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Maison de ville dans Valkeakoski, Finlande
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Valkeakoski, Finlande
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Maison de ville dans Pirkkala, Finlande
Maison de ville
Pirkkala, Finlande
Spacieuse maison de famille dans le tour de la nature à Kurika! Comme Oy Pirkkala Linnanherr…
$464,587
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Maison de ville dans Kyotikkala, Finlande
Maison de ville
Kyotikkala, Finlande
$191,642
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Caractéristiques des propriétés en Pirkanmaa, Finlande

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