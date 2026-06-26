Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Tampere sub-region
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Tampere sub region, Finlande

;
Tampere
3
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
9 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Kangasala, Finlande
Maison de ville
Kangasala, Finlande
$281,199
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Ylojarvi, Finlande
Maison de ville
Ylojarvi, Finlande
$212,334
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Onkkaala, Finlande
Maison de ville
Onkkaala, Finlande
Bienvenue à visiter cette spacieuse et atmosphérique maison en terrasse sur le Takojanpolu c…
$132,988
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Value OneValue One
Maison de ville dans Tampere sub region, Finlande
Maison de ville
Tampere sub region, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$155,637
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Kyotikkala, Finlande
Maison de ville
Kyotikkala, Finlande
$191,642
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Tampere sub region, Finlande
Maison de ville
Tampere sub region, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$195,301
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Maison de ville dans Ylojarvi, Finlande
Maison de ville
Ylojarvi, Finlande
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$92,801
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Pirkkala, Finlande
Maison de ville
Pirkkala, Finlande
$241,585
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison de ville dans Pirkkala, Finlande
Maison de ville
Pirkkala, Finlande
Spacieuse maison de famille dans le tour de la nature à Kurika! Comme Oy Pirkkala Linnanherr…
$464,587
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Caractéristiques des propriétés en Tampere sub region, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller