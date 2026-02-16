  1. Realting.com
  2. Estonie
  3. Tallinn
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tallinn
1
Harju County
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complexe résidentiel KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Tallinn, Estonie
depuis
$261,180
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 14
Kalevi Panorama est une intégrité architecturale moderne. Trois bâtiments offrant une vue panoramique imprenable sur tout Tallinn.  Une apparence luxueuse, des pièces créées avec goût et un intérieur de qualité sont inscrits au cœur du projet. Kalevi Panorama est situé dans le quartier en dé…
Développeur
ГК ФСК
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller