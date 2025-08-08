Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Parnu County, Estonie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Laaneranna vald, Estonie
Appartement 2 chambres
Laaneranna vald, Estonie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/1
Charmante maison d'été avec étang privé et jardin – l'endroit idéal pour la détente et l'int…
$70,593
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
