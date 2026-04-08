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Loyer mensuel de Maisons en Égypte

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/6
L'appartement est idéal pour des vacances confortables et un séjour prolongé. Ce nouveau com…
$231
par mois
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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