Appartement dans un nouvel immeuble EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences

À propos du projet :

Situé à quelques pas de la plage animée de White Beach et offrant une vue panoramique sur la baie, Blanca Residences à Soma Bay propose une expérience de vie à la fois isolée et vibrante au cœur d’une péninsule baignée de soleil. Blanca fait entrer la nature dans chaque recoin de votre maison. Cette communauté incarne l’équilibre parfait entre tranquillité et activités dans l’un des sites balnéaires les plus pittoresques d’Égypte.

Points clés :

Emplacement privilégié en bord de mer, à côté de White Beach à Soma Bay

Vues panoramiques sur la mer Rouge et les montagnes depuis chaque unité

Environnement calme et privé au cœur de Soma Bay

Accès direct à l’ensemble des services 5 étoiles de Soma Bay

Entouré de 10 millions de m² de paysages, greens de golf et eaux turquoise

Types d'appartements :

Blanca Residences propose une sélection raffinée d’unités conçues pour une vie côtière luxueuse avec accès direct aux infrastructures animées de Soma Bay.

Appartement 2 chambres

Chalet 3 chambres

Grand Cabana 2 chambres

Points forts de l’emplacement :

Situé au cœur de Soma Bay, Blanca Residences permet un accès immédiat à la beauté naturelle ainsi qu’aux installations de loisirs de haut niveau.

Adjacent à White Beach, avec accès complet au club de plage

Vue imprenable sur la mer Rouge et les sommets environnants

Péninsule de 10 millions de m² avec golf et activités nautiques

À quelques minutes à pied de la marina de Soma Bay et de la jetée

Installations :

Vivre à Blanca permet un accès privilégié aux équipements de loisirs, de bien-être et sportifs de classe mondiale de Soma Bay.

Parcours de golf The Cascades Championship

Spa & Thalasso Cascades – destination bien-être primée

Centre de plongée ORCA & récif corallien coloré

7Bft Kite House – l’un des trois meilleurs spots mondiaux de kitesurf

Marina & jetée de Soma Bay

Soma Splash & Soma Raceway

Écuries Jasmine, courts de tennis et complexe sportif de Soma

Options de paiement :

10 % d’acompte avec livraison prévue en 2028. Appartements entièrement finis, solde payable sur 3 ans. Options d’achat comptant ou en plusieurs versements disponibles.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.