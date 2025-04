Egypt Citizenship

À propos du programme d'immigration

Se lancer dans un voyage d'investissement dans un pays étranger n'est pas seulement une question de gains financiers ; il s'agit de créer un nouveau chapitre de la vie, d'explorer diverses cultures et de s'assurer un avenir meilleur. Pour ceux qui recherchent une destination d'investissement qui combine richesse historique et promesse économique, l'Égypte est un choix attrayant. Le pays des pharaons, connu pour ses merveilles antiques, ouvre désormais ses portes aux investisseurs étrangers, offrant une voie vers la citoyenneté égyptienne. Plongeons dans le monde attrayant de la citoyenneté égyptienne pour les investisseurs étrangers et découvrons les avantages qui attendent ceux qui choisissent d'investir dans cette terre intemporelle.

Emplacement stratégique : L'emplacement stratégique de l'Égypte au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe en fait une porte d'entrée pour le commerce et l'investissement internationaux. Le canal de Suez, une voie navigable vitale reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, assure un accès efficace aux marchés mondiaux. Investir en Égypte offre une opportunité unique de faire partie d'un pôle économique florissant qui relie les continents.

Une économie florissante : l'Égypte connaît une croissance économique importante, portée par des réformes gouvernementales et des investissements stratégiques dans des secteurs clés. Le pays bénéficie d'une économie diversifiée, avec des industries florissantes telles que le tourisme, l'agriculture, l'industrie manufacturière et les technologies de l'information. Les investisseurs étrangers peuvent exploiter ces secteurs en plein essor, capitalisant sur la dynamique économique du pays.

Des mesures incitatives à l'investissement : pour attirer les capitaux étrangers, le gouvernement égyptien a mis en place une série de mesures incitatives pour les investisseurs. Il s'agit notamment d'allégements fiscaux, de droits de douane réduits et de procédures simplifiées pour l'enregistrement des entreprises. La création de zones franches dans tout le pays facilite encore davantage un environnement favorable aux investisseurs, encourageant la croissance économique et favorisant l'innovation.

Opportunités immobilières : Les investisseurs qui s'intéressent au secteur immobilier trouveront l'Égypte particulièrement attrayante. Le pays offre une variété de projets résidentiels, commerciaux et hôteliers, avec l'attrait supplémentaire de monuments historiques et de paysages pittoresques. Posséder un bien immobilier en Égypte apporte non seulement des rendements financiers, mais offre également aux investisseurs la possibilité de faire partie d'un pays riche en patrimoine culturel.

Avantages :

Voyage sans visa dans plus de 60 pays Y compris les pays Hong Kong, le Vietnam, les Seychelles, le Sri Lanka et d'autres Les investisseurs avec un passeport égyptien peuvent obtenir un visa d'affaires E-2 aux États-Unis, ce qui leur permet de vivre et de faire des affaires.

Traitement rapide Le passeport est acquis en 6 mois

Toute la famille est éligible La citoyenneté peut être obtenue par toute la famille, y compris les enfants, les frères et sœurs et les parents

Régime fiscal attractif Neuf zones franches permettent aux investisseurs de s'enregistrer et de faire des affaires avec un régime fiscal préférentiel spécial.

Investissement requis uniquement après approbation Investissez uniquement après avoir reçu l'approbation de la demande de citoyenneté

Sécurité pour votre famille "Plan B" en cas de troubles économiques et politiques

Confidentialité Aucune divulgation de données personnelles à des tiers, préservant la confidentialité du client



Programme de citoyenneté égyptienne :

Les participants au programme paient des frais gouvernementaux de 10 000 USD et investissent au moins 250 000 USD.