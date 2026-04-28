Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Gizeh
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Gizeh, Égypte

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Gizeh, Égypte
Appartement 2 chambres
Gizeh, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
Sol 3/4
Numéro d'identification 33868474Prix: 299 900 eurosSuperficie totale : 130 m2.Étage: 3Frais …
$351,387
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Gizeh, Égypte
Appartement 1 chambre
Gizeh, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 65 m²
Sol 2/4
Numéro d'identification 33733934 Superficie totale : 65 m2. m. Coût : 125 000 euros. Étage: …
$140,602
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Gizeh, Égypte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller