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Studios à vendre en Gamsha, Égypte

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6 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/6
Cet appartement Studio est situé au premier étage de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'un…
$102,157
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Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 6
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'unité offre u…
$80,730
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Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Nombre d'étages 6
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'unité offre u…
$66,715
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DD CO DEDD CO DE
Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Nombre d'étages 6
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'unité offre u…
$84,668
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Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Nombre d'étages 6
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'unité offre u…
$77,139
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Studio 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Studio 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Nombre d'étages 6
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de Athena Resort à Al Ahyaa, Hurghada.L'unité offre u…
$70,885
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