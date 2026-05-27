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Condos avec jardin à vendre en Al Qusair, Égypte

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Condo 1 chambre dans Al Qusair, Égypte
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Condo 1 chambre
Al Qusair, Égypte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 2/3
Appartement d'une chambre sur la côte de la mer Rouge dans le complexe de Las Cabanas, à côt…
$46,439
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Caractéristiques des propriétés en Al Qusair, Égypte

avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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