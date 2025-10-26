Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. El Alamein
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en El Alamein, Égypte

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans El Alamein, Égypte
Chalet 3 chambres
El Alamein, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en El Alamein, Égypte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller