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Maisons près du club de golf à vendre en Samana, République dominicaine

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Las Terrenas
63
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 5 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 127 m²
Nombre d'étages 1
⛳ Villa de luxe toute neuve avec piscine à débordement chauffée - Playa Bonita, Las Terrenas…
$1,60M
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Types de propriétés en Samana

villas

Caractéristiques des propriétés en Samana, République dominicaine

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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