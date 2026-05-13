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Maisons avec jardin à vendre en Samana, République dominicaine

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Las Terrenas
62
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 4 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Villa 5 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 5 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
🌊 Sea-View Estate with Expansion Potential on 8,000 m² Tropical Land – Las Terrenas Price…
$499,000
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Villa 4 chambres dans Las Terrenas, République dominicaine
Villa 4 chambres
Las Terrenas, République dominicaine
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Types de propriétés en Samana

villas

Caractéristiques des propriétés en Samana, République dominicaine

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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