Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. République dominicaine
  3. Las Terrenas
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Las Terrenas, République dominicaine

propriété commerciale
18
hôtels
13
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre dans Las Terrenas, République dominicaine
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 100 m²
Prix: USD 130 000Loyer mensuel: USD 800Une occasion fantastique d'acquérir un bar bien établ…
$130,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller