Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. République dominicaine
  3. Las Terrenas
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Las Terrenas, République dominicaine

propriété commerciale
18
13 propriétés total trouvé
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
TOP TOP
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 2 000 m²
Prix: USD 3 100 000 – Affaires et biens inclusUne occasion rare et prestigieuse d'acquérir u…
$3,10M
Laisser une demande
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
TOP TOP
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 16 250 m²
Prix: 1 250 000 USD – Biens et affaires inclus (Walls and Business)Une occasion exceptionnel…
$1,25M
Laisser une demande
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic dans Las Terrenas, République dominicaine
TOP TOP
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 1 663 m²
🌴 Boutique à vendre - Las Terrenas, République DominicainePrix: USD 550 000 (Entreprises et …
$550,000
Laisser une demande
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 3 200 m²
Prix: USD 900 000 – Propriété et affaires comprises (Walls and Business)Une occasion excepti…
$900,000
Laisser une demande
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 1 449 m²
Prix: USD 1 800 000 – Entreprises et biens inclusUne occasion exceptionnelle d'acquérir un h…
$1,80M
Laisser une demande
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 800 m²
Découvrez cette charmante propriété de style caraïbe nichée dans un cadre tropical luxuriant…
$420,000
Laisser une demande
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 1 654 m²
Prix : 850 000 dollars des États-UnisDécouvrez une occasion unique d'acquérir une boutique p…
$850,000
Laisser une demande
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, République dominicaine
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 120 m²
Découvrez une occasion unique d'acquérir une boutique d'éco-lodge joliment conçue Bed & Brea…
$950,000
Laisser une demande
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Découvrez une opportunité d'investissement unique au cœur de Las Terrenas : une charmante bo…
$480,000
Laisser une demande
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 350 m²
Découvrez cet exceptionnel Boutique Bed & Breakfast clé en main idéalement situé à seulement…
$750,000
Laisser une demande
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 860 m²
Découvrez une occasion unique d'acquérir un hôtel écologique pleinement opérationnel et une …
$1,30M
Laisser une demande
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Découvrez une occasion rare d'acquérir un domaine hôtelier exceptionnel de style caraïbe sit…
$1,85M
Laisser une demande
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas dans Las Terrenas, République dominicaine
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, République dominicaine
Surface 1 000 m²
Découvrez cette charmante résidence de style caribéen idéalement située à seulement 90 mètre…
$1,15M
Laisser une demande
Realting.com
Aller