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Propriétées résidentielles à vendre en Baoruco, République dominicaine

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Baoruco, République dominicaine
Villa 4 chambres
Baoruco, République dominicaine
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 700 m²
Beautiful Villa for sale, modern coastal style, located in the middle of the route Barahona-…
$455,000
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