  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Yontem Yapı

Yontem Yapı

Turquie, Muratpasa
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2004
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 1 mois
Langues
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
Site web
www.yontemyapı.com.tr
Nos agents en Turquie
Elvira Ilyushina
Elvira Ilyushina
1 propriété
Autres développeurs
Marincity Trabzon
Turquie, Région de la mer Noire
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 2
Laisser une demande
Nordic Property
Turquie, Alanya
Nouveaux bâtiments 5
Nordic Property Construction est une entreprise de construction internationale avec des investissements européens. Depuis 2015, nous construisons des complexes résidentiels dans le but de mettre en œuvre un nouveau concept de logement de haute performance sur la côte méditerranéenne.Notre éq…
Laisser une demande
Necdet Yapı
Turquie, Didim
Necdet Yapı est l'une des meilleures et des plus grandes entreprises de construction de Didim, sur la côte Égée.Notre objectif est de réaliser des projets exceptionnels et de s'efforcer de construire des appartements où vous vous sentez heureux et en sécurité.Notre principale caractéristique…
Laisser une demande
Alnasser House
Turquie, Alanya
Propriété résidentielle 23
Maison Alnasser : C'est une équipe composée de plusieurs nationalités et de différents pays du monde qui ont beaucoup d'expérience dans de nombreux domaines pratiques dans le monde de l'immobilier, du marketing et de la vente directeNotre visionFournir un service gratuit unique à nos clients…
Laisser une demande
Altin-Turk
Turquie, Région de Marmara
INVESTISSEMENT DE L'ÉTAT RÉEL D'ALTIN est bien connu comme une entreprise leader en Turquie-fournissant des services professionnels de vente et de marketing pour de grands investissements immobiliers et des projets de développement de la construction à l'échelle internationale. Avec plus de …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller