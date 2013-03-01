  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Schuhmann Real Estate

Schuhmann Real Estate

Géorgie, Kisiskhevi
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
www.vine-estate.com/
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

Vine Estate, fondée par le groupe Schuchmann, promeut la riche culture du vin de Géorgie, en particulier à Kakheti. Schuchmann Wines Georgia a été créé en 2008 par le philanthrope allemand Burkhard Schuchmann. La société est devenue un leader dans la région, avec 120 hectares de vignobles, 2 millions de bouteilles produites annuellement, et des exportations de vin vers 25 pays.

Vine Estate propose des hébergements de luxe qui permettent aux résidents de se détendre dans la nature en famille et entre amis et profiter d'être entouré par des vignobles et une vue imprenable sur les montagnes du Caucase. Nos projets comprennent un hôtel-boutique, des villas à Wine Village, un restaurant géorgien traditionnel et un SPA à vin. Le premier projet de développement a été achevé en 2019. Il comprend 18 villas de luxe avec caves à vin privées. Le deuxième projet, Alazani Valley Resort, offre des maisons de ville écologiques au cœur de Kakheti.

Prestations de service

Vine Estate est l'endroit idéal pour une retraite paisible ou un investissement intelligent. Avec la Géorgie célèbre industrie du vin à la hausse, investir dans Vine Estate offre un style de vie inégalé et des rendements potentiels élevés dans l'une des régions de vin les plus célèbres du monde.

Nos agents en Géorgie
Ms Nino
Ms Nino
3 propriétés
Autres développeurs
BATUMI VIEW APARTMENTS
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 4
Rekan Group Georgia est une société d'investissement fondée en 2014 conformément à la législation géorgienne et détenue par des sociétés de marque Rekan Group et Hawkary Group. Les principales activités de ces sociétés sur le territoire géorgien sont la construction de complexes résidentiels…
Laisser une demande
DS GROUP
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
La société DS GROUP a été fondée en 2012. C'est une entreprise multiprofilée qui unifie non seulement les activités de construction et de développement, mais aussi d'autres domaines. La société a pris une place importante dans le marché immobilier de Géorgie en exécutant certains des plus gr…
Laisser une demande
One Development
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 4 Propriété résidentielle 16
One Development est un chef de file de l'immobilier exclusif à BatumiNous construisons des propriétés très liquides à Batumi depuis 2018, qui attirent les investisseurs avec un emplacement stratégique, des équipements modernes, une construction de haute qualité et une approche personnalisée …
Laisser une demande
KASKO GROUP
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 1
La société de construction KASKO a de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de projets dans le secteur de la construction. La société a été fondée en 2011 à Batumi, Géorgie, et se distingue non seulement par ses constructions de haute qualité, mais aussi par la livraison de pr…
Laisser une demande
Seashell
Géorgie, Sarpi
Année de création de l'entreprise 2022
Nouveaux bâtiments 1
Le projet SeaShell est mis en œuvre par une jeune et ambitieuse entreprise - Seashell Build, qui réunit des professionnels d'Europe avec de nombreuses années d'expérience. Nous utilisons nos meilleures connaissances et expérience pour créer des villas de la plus haute qualité. L'installation…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Realting.com
Aller