Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Le groupe de sociétés «A-100 Development» fonctionne avec succès sur le marché immobilier résidentiel et commercial de la Biélorussie depuis plus de 15 ans. Le portefeuille de l'entreprise comprend des projets de grande envergure tels que «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo»…
Strateg Group est un espace pour les professionnels créatifs et orientés vers les objectifs. Nous soutenons le développement des idées les plus utiles et les plus ambitieuses, des solutions techniques innovantes aux projets dans le domaine des beaux-arts
MONOLITTRANSSTROY est une société privée de construction unitaire spécialisée dans la gestion de projets et la construction de bâtiments et de structures à ossature en béton armé monolithique.L'entreprise dispose de sa propre flotte de coffrage, d'équipements technologiques de calibre mondia…
Dana Holdings est une entreprise de premier plan spécialisée dans les projets immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux, éducatifs et à usage mixte, ainsi que dans les investissements de partenariat public-privé dans les marchés émergents. Au début des années 1980, nous avons été l'…
Notre organisation a été fondée en 1994. A cette époque - société par actions fermée "Inverh-M".En 1996, CJSC "Inverkh-M" est l'une des dix plus grandes entreprises privées de construction de la République du Bélarus. En 2004, Inverh-M est devenu le leader de l'industrie de la construction, …