  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. тест

тест

Bélarus, Liesnia
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années
Langues
Langues
Русский
Nos agents en Bélarus
Elizaveta Elizaveta
Elizaveta Elizaveta
4 propriétés
Autres développeurs
А-100 Девелопмент
Bélarus, Valiarjanava
Le groupe de sociétés «A-100 Development» fonctionne avec succès sur le marché immobilier résidentiel et commercial de la Biélorussie depuis plus de 15 ans. Le portefeuille de l'entreprise comprend des projets de grande envergure tels que «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo»…
Laisser une demande
Strateg Group
Bélarus, Cieliachanski sielski Saviet
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
Strateg Group est un espace pour les professionnels créatifs et orientés vers les objectifs. Nous soutenons le développement des idées les plus utiles et les plus ambitieuses, des solutions techniques innovantes aux projets dans le domaine des beaux-arts
Laisser une demande
UP MONOLITTRANSSTROY
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 1
MONOLITTRANSSTROY est une société privée de construction unitaire spécialisée dans la gestion de projets et la construction de bâtiments et de structures à ossature en béton armé monolithique.L'entreprise dispose de sa propre flotte de coffrage, d'équipements technologiques de calibre mondia…
Laisser une demande
Дана Астра
Bélarus, Minsk
Dana Holdings est une entreprise de premier plan spécialisée dans les projets immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux, éducatifs et à usage mixte, ainsi que dans les investissements de partenariat public-privé dans les marchés émergents. Au début des années 1980, nous avons été l'…
Laisser une demande
OOO Metallstroyprofil
Bélarus, Liesnia
Année de création de l'entreprise 1994
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 2
Notre organisation a été fondée en 1994. A cette époque - société par actions fermée "Inverh-M".En 1996, CJSC "Inverkh-M" est l'une des dix plus grandes entreprises privées de construction de la République du Bélarus. En 2004, Inverh-M est devenu le leader de l'industrie de la construction, …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller