«TAM Kurylys» est le développeur de la communauté de chalets «Zhana Kuat» à la périphérie d'Almaty depuis 2006. L'entreprise utilise des technologies de pointe, des matériaux de haute qualité et des projets populaires de construction de maisons à bas étage pour construire les chalets.
L'entreprise produit: une maison abordable résistant aux tremblements de terre ou un appartement meublé dans un grand village avec des infrastructures développées. Le projet offre une vie rentable aux gens et a une forte demande sur le marché.