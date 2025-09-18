  1. Realting.com
Tam Kurylys

Kazakhstan, Jana Qwat
;
Type de compagnie
Développeur
3 années 3 mois
Русский
tam.kz/
À propos du développeur

«TAM Kurylys» est le développeur de la communauté de chalets «Zhana Kuat» à la périphérie d'Almaty depuis 2006. L'entreprise utilise des technologies de pointe, des matériaux de haute qualité et des projets populaires de construction de maisons à bas étage pour construire les chalets.

L'entreprise produit: une maison abordable résistant aux tremblements de terre ou un appartement meublé dans un grand village avec des infrastructures développées. Le projet offre une vie rentable aux gens et a une forte demande sur le marché.

Village de chalets Milan
Jibek joly, Kazakhstan
depuis
$29,256
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
< p > Benefits to other apartments: < / p >< ul >< li > Functional and ergonomic layout of the apartment; < / li >< li > The presence of a bedroom, a living room of a studio; < / li >< li > All central engineering communications; < / li >< li > Free transport routes 25 minutes from the city …
Village de chalets Prestizh - 199
Jibek joly, Kazakhstan
depuis
$73,140
Options de finition Аvec finition
< p > Prestige — modern comfortable house in a simple way with three bedrooms on the second floor and a living room with kitchen on the first floor. < p > The technology for the construction of foam cabins is especially popular in Germany, the Netherlands and the Scandinavian countries, wher…
Village de chalets Valdek
Jibek joly, Kazakhstan
depuis
$19,504
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
< p > Benefits to other apartments: < / p >< ul >< li > Functional and ergonomic layout of the apartment; < / li >< li > The presence of a bedroom, a living room of the studio; < / li >< li > All central engineering communications; < / li >< li > Free transport routes 25 minutes from the cit…
Village de chalets Komfort - 86
Jibek joly, Kazakhstan
depuis
$56,074
Nombre d'étages 2
Modern two-level cottage, with various classic layouts, with a total area of 86 sq.m. 1 - floor: entrance hall, bathroom, kitchen and living room. 2 - th floor: 3 bedrooms and bathroom. The house is warm and earthquake-resistant. By purchasing such a cottage, you also become the …
Village de chalets Stil - 100 126
Jibek joly, Kazakhstan
depuis
$57,293
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
< p > Description: < p > "STIL" — a modern, comfortable and simple house with three bedrooms on the second floor and a living room with kitchen on the first floor. The houses for this project are warm and earthquake resistant. By buying such a house, you also become the owner of the site. < …
