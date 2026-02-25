  1. Realting.com
Serene Condominium

Thaïlande, Phuket
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2016
Sur la plateforme
5 années 4 mois
Langues
English, Русский, Français
Site web
sidthailand.com
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

SID La Thaïlande est un promoteur immobilier fiable basé à Phuket. Nous construisons des appartements et des villas modernes dans des endroits privilégiés à travers l'île, combinant architecture réfléchie, confort et potentiel d'investissement.

📍Ce qui nous distingue :

  • Cycle de développement complet — de la conception à la transmission des clés

  • Opérations transparentes et biens légalement vérifiés

  • Mises en page intelligentes, design contemporain et infrastructure axée sur le mode de vie

  • Propriétés adaptées à la fois à la vie et au revenu locatif

Nos projets sont conçus pour répondre aux besoins des investisseurs et des utilisateurs finals qui choisissent Phuket comme leur maison.

🤝 Nous nous félicitons également de la collaboration avec les organismes et les courtiers indépendants. Nous offrons des conditions claires, des commissions supérieures au marché, de la formation et un soutien complet tout au long du processus de vente.

SID Thaïlande — construire une valeur à long terme pour la vie et l'investissement.

Prestations de service

🏗Construction résidentielle

Développement en cycle complet - de la préparation à l'exécution des projets. Nous utilisons des technologies modernes et des matériaux certifiés.

📐Architecture & Design

Nous développons des concepts, des solutions architecturales et des projets de conception adaptés à la demande du marché et à la localisation.

🏡Ventes immobilières

Développements personnels — appartements et villas à Phuket. Nous travaillons directement avec les acheteurs et par l'intermédiaire des agences partenaires.

🔑Gestion du matériel

Services de location, d'entretien et de soutien aux locataires — soins complets après achat.

🤝Programme de partenariat avec les agents

Nous saluons la collaboration avec des agences et des courtiers indépendants dans le monde entier. Termes transparents, formation et commissions supérieures au marché.

