Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du l…
1
1
Recommander
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Tourinvest Management Group opère en Géorgie depuis 2008, il est l'un des plus grands investisseurs en Géorgie et son investissement total est d'environ 200 millions de dollars. Le profil de l'entreprise comprend les activités d'exploitation suivantes : Construction, Ventes immobilières, Ges…
Esteco - maisons de construction en Géorgie!Nous vous présentons un projet exclusif d'un cottage mini-complex, qui est situé dans la banlieue de la ville balnéaire de Batumi!Esteco est une garantie de qualité et de confort de vie!
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia.
Our company sells special projects on the first line of the sea.
The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Tours de la mer Noire - un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de classe premium dans le centre d'affaires Batumi. Le complexe est situé près de la mer sur l'allée des héros en face du stade de l'UEFA. Il offre une vue panoramique magnifique sur la ville, les montagnes et la mer. Le c…