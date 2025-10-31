  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Mardi Holding

Mardi Holding

Georgia, Batumi city, Vakhtang Gorgasali street, N 25
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:29
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Géorgie
Mardi Holding
Mardi Holding
Autres développeurs
ELT Building
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 3 Propriété résidentielle 3
Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du l…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский
Hilton Serviced Apartments
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 3
Tourinvest Management Group opère en Géorgie depuis 2008, il est l'un des plus grands investisseurs en Géorgie et son investissement total est d'environ 200 millions de dollars. Le profil de l'entreprise comprend les activités d'exploitation suivantes : Construction, Ventes immobilières, Ges…
Laisser une demande
Esteco
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 3
Esteco - maisons de construction en Géorgie!Nous vous présentons un projet exclusif d'un cottage mini-complex, qui est situé dans la banlieue de la ville balnéaire de Batumi!Esteco est une garantie de qualité et de confort de vie!
Laisser une demande
Zulu VIP
Géorgie, Batoumi
Propriété résidentielle 1
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia. Our company sells special projects on the first line of the sea. The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Laisser une demande
Real Palace
Géorgie, Batoumi
Tours de la mer Noire - un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de classe premium dans le centre d'affaires Batumi. Le complexe est situé près de la mer sur l'allée des héros en face du stade de l'UEFA. Il offre une vue panoramique magnifique sur la ville, les montagnes et la mer. Le c…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller