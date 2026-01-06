À propos du développeur

Nous sommes des développeurs avec de nombreuses années d'expérience dans la construction de l'immobilier de luxe. Spécialisé dans la création de nos propres villas, nous offrons des projets uniques et de haute qualité à Bali. Nos entreprises, LOYO Development et BONDAR GROUP, se sont associées pour offrir à nos clients les meilleures propriétés construites avec des technologies avancées et des solutions innovantes.

Nos réalisations :

- 6 projets en cours de construction

- 18 000 m2 de biens immobiliers en développement

- 127 unités à vendre

Pourquoi les clients nous choisissent-ils ?

- Des marges transparentes et aucun coût caché

- Niveau élevé de construction et d'emballage du projet, contribuant à leur vente réussie

- Coût concurrentiel par mètre carré

- Équipe professionnelle avec plus de 15 ans d'expérience dans le CEI

- Plus de 10 spécialistes du marketing travaillant pour vous

Lieux de notre projet :

Nos projets sont situés dans les zones les plus attrayantes de Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Nous offrons des emplacements adaptés à tous les goûts — des plages ensoleillées et des fêtes aux retraites isolées dans le centre spirituel de l'île.

Exemples de projets:

1. Projet XO Canggu I :

- 32 appartements sur Jl. Batu Bolong Street à Canggu

- Complexe de 6 villas avec un ROI attendu de 17%

- Appartements à partir de 110 000 $, villas de deux chambres à partir de 250 000 $

2. U Villas:

- Deux complexes de 6 et 7 villas sur la péninsule de Bukit dans la région d'Uluwatu

- Villas avec vue sur l'océan, près de la zone premium de Nusa Dua

- Villas de deux chambres à partir de 200 000 $, ROI 17%

3. Villas de fleurs Jungle:

- Complexe de 10 villas avec un design unique et un restaurant privé à Ubud

- Villas avec piscines à débordement accrochées aux falaises dans la jungle

- Villas à partir de 185 000 $, ROI 17%

4. Résidence de rêve Melasti :

- Complexe aménagé de 63 villas de deux chambres à 2 minutes des principales infrastructures et de la plage de Melasti

- Situation pratique — 25 minutes de l'aéroport par une nouvelle autoroute

- Villas avec ROI 17%, coûtant à partir de 220 000 $

5. Loyo Villas:

- Complexe de 5 villas avec piscines à débordement situé sur les pentes de la jungle à Ubud

- Villas au design unique, parfaites pour une escapade isolée, 3 villas d'une chambre et 2 villas de deux chambres

- Villas à partir de 220 000 $, ROI 17%

2. Entreprise - GROUPE BONDAIRE

BONDAR GROUP est une société leader dans le développement et la mise en œuvre de projets immobiliers de haut niveau. Fondée par Vasily Cherbadzhi, l'entreprise est réputée pour son approche innovante et l'utilisation de technologies avancées dans la construction.

Caractéristiques de l'approche du GROUPE BONDAR:

1. Étanchement:

- Imperméabilisation horizontale des fondations pour une protection maximale contre l'humidité

- Oui. Utilisation d'additifs modernes en béton pour augmenter sa résistance et sa durabilité

- Imperméabilisation des salles de bains pour une longue durée de vie et prévention des fuites

2. Isolation thermique:

- Utilisation de Rockwool, la première isolation thermique à recevoir la marque de sécurité écologique EcoMateriel Green. Ce matériel est sûr pour une utilisation dans tous les types de bâtiments, y compris les chambres et les chambres d'enfants.

3. Isolation acoustique:

- Laine minérale insonorisée de 50 mm d'épaisseur (Rockwool) pour créer des conditions de vie confortables

- Fenêtres à double vitrage réduisant le bruit, réduisant le bruit extérieur

- Insonorisation du toit pour une protection supplémentaire contre le bruit

4. Production propre:

- Plafonds extensibles, offrant une surface lisse et esthétiquement agréable

- Fenêtres en aluminium et systèmes coulissants modernes, créant des solutions intérieures élégantes et fonctionnelles

- Portes d'installation dissimulées, ajoutant élégance et modernité au design des locaux

5. Génie et plomberie:

- Oui. Utilisation de matériaux en polyéthylène réticulé pour des systèmes d'ingénierie durables et fiables

- Oui. Utilisation de matériaux conformes aux normes de qualité européennes

- Systèmes autonomes d ' approvisionnement en eau et stations de pompage, assurant un approvisionnement continu et efficace en eau pour les propriétés