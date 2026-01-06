  1. Realting.com
Indonésie, Lodtunduh
;
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
2 années 2 mois
Langues
English, Русский, Українська
Site web
loyo-development.com/
À propos du développeur

Nous sommes des développeurs avec de nombreuses années d'expérience dans la construction de l'immobilier de luxe. Spécialisé dans la création de nos propres villas, nous offrons des projets uniques et de haute qualité à Bali. Nos entreprises, LOYO Development et BONDAR GROUP, se sont associées pour offrir à nos clients les meilleures propriétés construites avec des technologies avancées et des solutions innovantes.

Nos réalisations :

- 6 projets en cours de construction
- 18 000 m2 de biens immobiliers en développement
- 127 unités à vendre

Pourquoi les clients nous choisissent-ils ?

- Des marges transparentes et aucun coût caché
- Niveau élevé de construction et d'emballage du projet, contribuant à leur vente réussie
- Coût concurrentiel par mètre carré
- Équipe professionnelle avec plus de 15 ans d'expérience dans le CEI
- Plus de 10 spécialistes du marketing travaillant pour vous

Lieux de notre projet :

Nos projets sont situés dans les zones les plus attrayantes de Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Nous offrons des emplacements adaptés à tous les goûts — des plages ensoleillées et des fêtes aux retraites isolées dans le centre spirituel de l'île.

Exemples de projets:

1. Projet XO Canggu I :

- 32 appartements sur Jl. Batu Bolong Street à Canggu
- Complexe de 6 villas avec un ROI attendu de 17%
- Appartements à partir de 110 000 $, villas de deux chambres à partir de 250 000 $

2. U Villas:

- Deux complexes de 6 et 7 villas sur la péninsule de Bukit dans la région d'Uluwatu
- Villas avec vue sur l'océan, près de la zone premium de Nusa Dua
- Villas de deux chambres à partir de 200 000 $, ROI 17%

3. Villas de fleurs Jungle:

- Complexe de 10 villas avec un design unique et un restaurant privé à Ubud
- Villas avec piscines à débordement accrochées aux falaises dans la jungle
- Villas à partir de 185 000 $, ROI 17%

4. Résidence de rêve Melasti :

- Complexe aménagé de 63 villas de deux chambres à 2 minutes des principales infrastructures et de la plage de Melasti
- Situation pratique — 25 minutes de l'aéroport par une nouvelle autoroute
- Villas avec ROI 17%, coûtant à partir de 220 000 $

5. Loyo Villas:

- Complexe de 5 villas avec piscines à débordement situé sur les pentes de la jungle à Ubud
- Villas au design unique, parfaites pour une escapade isolée, 3 villas d'une chambre et 2 villas de deux chambres
- Villas à partir de 220 000 $, ROI 17%

2. Entreprise - GROUPE BONDAIRE

BONDAR GROUP est une société leader dans le développement et la mise en œuvre de projets immobiliers de haut niveau. Fondée par Vasily Cherbadzhi, l'entreprise est réputée pour son approche innovante et l'utilisation de technologies avancées dans la construction.

Caractéristiques de l'approche du GROUPE BONDAR:

1. Étanchement:

- Imperméabilisation horizontale des fondations pour une protection maximale contre l'humidité
- Oui. Utilisation d'additifs modernes en béton pour augmenter sa résistance et sa durabilité
- Imperméabilisation des salles de bains pour une longue durée de vie et prévention des fuites

2. Isolation thermique:

- Utilisation de Rockwool, la première isolation thermique à recevoir la marque de sécurité écologique EcoMateriel Green. Ce matériel est sûr pour une utilisation dans tous les types de bâtiments, y compris les chambres et les chambres d'enfants.

3. Isolation acoustique:

- Laine minérale insonorisée de 50 mm d'épaisseur (Rockwool) pour créer des conditions de vie confortables
- Fenêtres à double vitrage réduisant le bruit, réduisant le bruit extérieur
- Insonorisation du toit pour une protection supplémentaire contre le bruit

4. Production propre:

- Plafonds extensibles, offrant une surface lisse et esthétiquement agréable
- Fenêtres en aluminium et systèmes coulissants modernes, créant des solutions intérieures élégantes et fonctionnelles
- Portes d'installation dissimulées, ajoutant élégance et modernité au design des locaux

5. Génie et plomberie:

- Oui. Utilisation de matériaux en polyéthylène réticulé pour des systèmes d'ingénierie durables et fiables
- Oui. Utilisation de matériaux conformes aux normes de qualité européennes
- Systèmes autonomes d ' approvisionnement en eau et stations de pompage, assurant un approvisionnement continu et efficace en eau pour les propriétés

Prestations de service

Gamme de services:

1. Conception et architecture:

- Développement de projets individuels de conception
- Création de solutions architecturales et techniques tenant compte de toutes les exigences du client
- Visualisation et modélisation des projets

2. Construction et rénovation :

- Cycle complet des travaux de construction, de la fondation à la finition intérieure
- Réparation et reconstruction de biens immobiliers
- Contrôle de la construction et supervision technique

3. Aménagement et décoration d'intérieur:

- Sélection et fourniture de meubles et accessoires
- Design d'intérieur en ligne avec les dernières tendances
- Services de décoration de chambre

4. Appui juridique :

- Soutien juridique complet des transactions immobilières
- Consultations sur l'ouverture d'une entreprise et l'obtention de visas de travail
- Préparation et vérification de tous les documents nécessaires

5. Gestion des biens :

- Élaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'installation après achèvement
- Gestion de la location et entretien des installations
- Organisation et contrôle du fonctionnement de l'immobilier

Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre dans le complexe U Villas PandawaTranches: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous portons à votre attention un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonésie
depuis
$340,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 87–158 m²
2 objets immobiliers 2
Jungle Flower Villas est un complexe unique de 10 villas situé au cœur de Bali, Ubud. Ce centre culturel et spirituel de l'île est connu pour sa beauté naturelle et son atmosphère tranquille. Les villas sont entourées de jungle et entourées de verdure, créant un sentiment d'intimité totale e…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$188,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 50–87 m²
15 objets immobiliers 15
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 80–100 m²
2 objets immobiliers 2
Villas à vendre à LOYO Villas Ubud, BaliVillas de luxe à vendre dans un complexe unique de 5 villas - LOYO Villas Ubud, situé au coeur de Bali, à Ubud. C'est un endroit idéal pour vivre et se détendre, entouré par la nature et les attractions culturelles.1. Caractéristiques de l'objetVilla d…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 97–125 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
