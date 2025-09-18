Kraft Construction est une société de développement local et d'investissement dans la propriété au Monténégro , l'entreprise est très jeune et existe seulement 4 ans .
En 4 ans d'existence sur le marché immobilier Kraft Construction a déjà été développé deux projets résidentiels comme résidence Eva, Villa Zagora etc.
Kraft Construction sauf les développements peuvent offrir à leurs acheteurs des services de location de services , concierge et la gestion des installations également nous pouvons fournir la supervision des projets dans la construction et la gestion de projet avec une bonne expérience dans leurs projets .