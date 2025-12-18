  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Afik

Afik

Chypre du Nord, Trikomo
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1995
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 4 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
À propos du développeur

Groupe Afik – une société internationale de construction immobilière opérant en Israël, en Turquie, à Chypre, en Allemagne et en Grèce.

Notre société est une entreprise familiale privée bien établie fondée en 1995 par M. Shimon Aikut, qui a la citoyenneté turque et israélienne et est le PDG. Notre caractéristique est la fiabilité et la qualité de notre construction.

Notre société utilise sa vaste expérience dans l'industrie de la construction et les relations internationales pour lancer et construire des dizaines de projets.

Notre entreprise possède une vaste expérience dans les marchés immobiliers d'Israël, de la Turquie, de Chypre et de la Grèce, ainsi qu'une expérience dans la mise en œuvre réussie de projets.

La société a identifié la nécessité de nouveaux marchés immobiliers en Turquie et à Chypre, et se concentre actuellement sur l'expansion de ses activités en tant que société de construction et d'immobilier sur ces marchés.

Mes partenaires
1 agence 1 agent
je recommande
Agents (1)
Nouveaux bâtiments
Voir tout 5 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Afficher tout Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar BLUE
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$165,593
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Surface 50–100 m²
4 objets immobiliers 4
Under the blue sky next to the picturesque mountains... Caesar Blue — is a modern residential complex located near the sandy beach on the Mediterranean Sea. Fully equipped apartment surrounded by fragrant gardens and Aqua Club — is a real decoration of Northern Cyprus. At your service the…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
206,394
Apartment 2 chambres
85.0
256,034
Apartment 3 chambres
100.0
514,082
Studio
50.0
175,297
Développeur
Afik
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$389,652
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 127 m²
1 objet immobilier 1
Northern Cyprus is a unique place with a rich history, impressive views and attractive investment opportunities. Tell your customers about all the benefits of this region and help them make the right choice in favor of the real estate of Northern Cyprus. We are ready to provide all the neces…
Développeur
Afik
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$114,460
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
Surface 46–198 m²
6 objets immobiliers 6
Le LCD moderne est situé à 600 mètres de la pittoresque plage de sable de la mer Méditerranée, dispose d'une infrastructure développée adaptée aux loisirs et à la résidence permanente : piscines, sauna, hammam, salle de fitness, sports et aires de jeux, mini parc aquatique pour enfants, spa,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0
147,138
Apartment 2 chambres
79.0
188,695
Apartment 3 chambres
140.0
468,165
Apartment 4 chambres
198.0
662,120
Studio
46.0 – 51.0
121,723 – 158,099
Développeur
Afik
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Afficher tout Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$148,072
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 20
Surface 45–92 m²
3 objets immobiliers 3
The residential complex Caesar Palm Jumeirah – a imaginative residential complex with many luxurious amenities for life and relaxation. This stunning project stands out for its unique palm-shaped pool, which makes an indelible impression, as well as panoramic pools on the 17th floor of each …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.0
182,585
Apartment 2 chambres
92.0
283,006
Studio
45.0
157,057
Développeur
Afik
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Complexe résidentiel Caesar BLUE Line Quatros
Patriki, Chypre du Nord
depuis
$314,525
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 100–136 m²
2 objets immobiliers 2
An endless series of golden sands, secluded bays and wind-protected bays, softly washed with crystal clear waters, along with the warm hospitality of local residents, unique historical sights and rich culture will make Northern Cyprus your ideal second place of residence. The Caesar BLUE…
Développeur
Afik
Laisser une demande
Nos agents en Chypre du Nord
Marina Anikina
Marina Anikina
16 propriétés
Autres développeurs
Recaioğlu Group
Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Année de création de l'entreprise 1985
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 5
"Pour votre qualité de vie"Recaioğlu Group a été fondé en 1985 à Girne, la perle de Chypre-Nord.Recaioglu Group est une société d'investissement qui offre une large gamme de services dans le domaine de la construction, du tourisme et de l'industrie. Ayant des connaissances et une expérience …
Laisser une demande
Saryap Insaat LTD
Chypre du Nord, Trikomo
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
Edelweiss Saryap Insaat LTD est une société de construction de premier plan à Chypre. Guidé par nos principes, nous gérons nos affaires auxquelles nous sommes passionnément engagés, et nous nous efforçons de construire une variété moderne de résidences privilégiées dans notre région, ville e…
Laisser une demande
PRO Silver
Tunalı İnşaat
Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Année de création de l'entreprise 2004
Nouveaux bâtiments 2
Tunalı ìnşaat Şti. Ltd. a été fondée en 1976 et est devenue une entreprise familiale en 2004. Basé à Nicosie, nous nous spécialisons dans la construction, les adhésifs, les scellants, les produits chimiques et la restauration historique des bâtiments.Nous travaillons avec des marques mondial…
Laisser une demande
PRO Silver
Alpcans Construction
Chypre du Nord, Lefka
Année de création de l'entreprise 2003
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 7
Notre société, engagée dans la vente de terrains, le stationnement et la construction depuis 2003, a obtenu des résultats positifs sous la direction de son fondateur, Yuksel Alpkan. En seulement quelques années, Alpcans a mis en œuvre avec succès des projets de qualité. Des projets tels que …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller