À propos du développeur

Groupe Afik – une société internationale de construction immobilière opérant en Israël, en Turquie, à Chypre, en Allemagne et en Grèce.

Notre société est une entreprise familiale privée bien établie fondée en 1995 par M. Shimon Aikut, qui a la citoyenneté turque et israélienne et est le PDG. Notre caractéristique est la fiabilité et la qualité de notre construction.

Notre société utilise sa vaste expérience dans l'industrie de la construction et les relations internationales pour lancer et construire des dizaines de projets.

Notre entreprise possède une vaste expérience dans les marchés immobiliers d'Israël, de la Turquie, de Chypre et de la Grèce, ainsi qu'une expérience dans la mise en œuvre réussie de projets.

La société a identifié la nécessité de nouveaux marchés immobiliers en Turquie et à Chypre, et se concentre actuellement sur l'expansion de ses activités en tant que société de construction et d'immobilier sur ces marchés.