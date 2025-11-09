Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Yialia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Yialia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Yialia, Chypre
Appartement
Yialia, Chypre
For sale land of 2174 sq.m. in Gialia (Polis Chrisohous). It has frontage about 56m. and fal…
$336,751
Laisser une demande
Appartement dans Yialia, Chypre
Appartement
Yialia, Chypre
Don't miss out!!! Beach front line, premium location. Available for sale is the 1/6 share of…
$447,066
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Yialia, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller