Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Yeroskipou
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Yeroskipou, Chypre

2 propriétés total trouvé
Bureau 96 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 96 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Disponible à la location est un bureau bien entretenu situé dans le quartier animé de Gerosk…
$1,049
par mois
Laisser une demande
Bureau 48 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 48 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Disponible à la location est un bureau bien entretenu situé dans le quartier animé de Gerosk…
$583
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller