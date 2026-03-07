Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Yeroskipou
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Yeroskipou, Chypre

propriété commerciale
5
1 propriété total trouvé
Entrepôt 424 m² dans Yeroskipou, Chypre
Entrepôt 424 m²
Yeroskipou, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 424 m²
entrepôt industriel situé dans la zone industrielle de Geroskipou, offrant un total de 424 m…
$418,410
