Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Yeroskipou
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Yeroskipou, Chypre

;
propriété commerciale
12
magasins
3
6 propriétés total trouvé
Bureau dans Yeroskipou, Chypre
Bureau
Yeroskipou, Chypre
Sol 2
Ce développement mixte contemporain combine deux magasins de détail au rez-de-chaussée avec …
$318,540
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau 64 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 64 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 64 m²
Un développement contemporain mixte dans la région de Geroskipou, Paphos. Il se compose de 2…
$322,337
Laisser une demande
Bureau dans Yeroskipou, Chypre
Bureau
Yeroskipou, Chypre
Sol 2
Ce développement mixte contemporain combine deux magasins de détail au rez-de-chaussée avec …
$537,072
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau dans Yeroskipou, Chypre
Bureau
Yeroskipou, Chypre
Sol 1
Ce développement mixte contemporain combine deux magasins de détail au rez-de-chaussée avec …
$401,352
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau dans Yeroskipou, Chypre
Bureau
Yeroskipou, Chypre
Sol 2
Ce développement mixte contemporain combine deux magasins de détail au rez-de-chaussée avec …
$417,088
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau 96 m² dans Yeroskipou, Chypre
Bureau 96 m²
Yeroskipou, Chypre
Surface 96 m²
Un développement contemporain mixte dans la région de Geroskipou, Paphos. Il se compose de 2…
$407,009
Laisser une demande
TekceTekce
Realting.com
Aller